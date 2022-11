Klimawandel und psychische Gesundheit : Mehr psychische Erkrankungen mit jedem Grad Temperaturanstieg

Berlin Der Klimawandel wirkt sich direkt und indirekt auf die psychische Gesundheit aus. Gleichzeitig gelten Menschen mit psychischen Erkrankungen als besonders von der Klimakrise gefährdet. Welche Symptome der Klimawandel verstärkt und welche politischen Handlungsempfehlungen Experten formulieren.

Der Klimawandel ist nicht nur eine Gefahr für die körperliche Gesundheit – auch die Psyche wird von steigenden Temperaturen, Luftverschmutzung und Wetterextremen beeinflusst. „Mit jedem Grad mehr steigt das Risiko für psychische Erkrankungen um 0,9 Prozent. Das bedeutet für Deutschland schon jetzt rund eine Million Erkrankte, die wir sonst nicht hätten“, erklärt Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim, bei der Vorstellung der „Berliner Erklärung zu Klimawandel und psychischer Gesundheit“ am Mittwoch in Berlin.

„Der Klimawandel ist die größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts“, sagt Eckart von Hirschhausen, Arzt und Wissenschaftsjournalist, der die Vorstellung am Mittwoch moderierte. Durch den Klimawandel entstehen neue Ängste und Sorgen, welche zu psychischen Erkrankungen führen können. So zeigte sich beispielsweise nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005, dass fast jeder dritte Bewohner New Orleans Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung hatte. Aber auch indirekte Folgen des Klimawandels wie Migration, wirtschaftliche Krisen und soziale Ungleichheit beeinflussen die psychische Gesundheit, so Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité.