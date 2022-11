Demonstration : Klimaschutzaktivisten blockieren wieder Straßen in Berlin

Klimaschutzaktivisten blockieren wieder Straßen in Berlin

Berlin Gleich mehrere Kreuzungen in verschiedenen Stadtteilen in der Bundeshauptstadt blockieren Klimaaschutzaktivisten. Es kommt zu körperlichen Auseinandersetzungen von Autofahrern.

Trotz vieler Debatten und heftiger Kritik haben Klimaschutz-Demonstranten ihre Straßenblockaden in Berlin fortgesetzt. Sie setzten sich am Morgen auf vier Kreuzungen in verschiedenen Stadtteilen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einige von ihnen klebten sich auch fest. Es kam zu längeren Staus. Im Stadtteil Friedrichshain gab es laut Polizei körperliche Auseinandersetzungen von Autofahrern mit Blockierern.