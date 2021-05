Streit um Klimaschutzgesetz : Massive Vorbehalte gegen Klimaschutz-Pläne der Bundesregierung

Der Bundesrat setzte sich am Freitag mit den Plänen der Bundesregierung für Änderungen am Klimaschutzgesetz auseinander. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Die Opposition lässt kein gutes Haar am neuen Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Und auch einige Bundesländer kritisieren die Nachbesserungen im Bundesrat deutlich. Unterdessen spricht sich fast jeder vierte Bürger für die Abschaffung von Kurzstreckenflügen aus - das polarisiert in der Politik.

Anlässlich der Befassung des Bundesrates mit dem Klimaschutzgesetz an diesem Freitag haben Klima- und Umweltpolitiker der Opposition die nachgebesserten Pläne der Bundesregierung scharf kritisiert. Laut dem Vizefraktionschef der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, mache der Bundesrat Druck, damit die Bundesregierung „mehr liefert“. „Ob da noch mehr kommt, darf man aber bezweifeln. Mehr noch als verschärfte Ziele braucht es endlich wirksame Maßnahmen und hier drückt sich die Bundesregierung ganz eindeutig“, sagte Krischer. Der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Lukas Köhler, sprach von einem „klimapolitischen Armutszeugnis dieser Koalition“. Es habe nichts mit Handlungsfähigkeit zu tun, „kurz vor dem Wahlkampf in blindem Aktionismus neue Zahlen und Ziele in ein Gesetz zu schreiben. Das ist völlig unseriös“, kritisierte Köhler.

Auch im Bundesrat stießen die Pläne der Bundesregierung am Freitag auf erhebliche Vorbehalte. Der Klimaschutz müsse „mit Augenmaß“ vonstatten gehen und alle mitnehmen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er sei von dem Tempo, in dem das Gesetz im Bundeskabinett beschlossen wurde, „einigermaßen überrascht“. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mahnte „Verlässlichkeit“ in der Klimapolitik an. Bei diesem Thema würden auch künftig immer wieder Kompromisslinien erforderlich sein. Laut der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sei es zwar wichtig, beim Klimaschutz Ziele zu definieren. Aber noch wichtiger sei konsequentes Handeln.