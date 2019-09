Kommentar : Mit ideologischen Scheuklappen

Die Union will einen nationalen Klimakonsens. Das schreibt sie sogar in einem eigenen Kapitel ihres jetzt beschlossenen Klimaschutz-Papiers. In Wahrheit will sie ihn aber nicht. Denn dieser Konsens soll auf Oppositionsseite nur die FDP und die Grünen einbeziehen.

Die Linke will man außen vor lassen. Die AfD sowieso, sie hat mit Klimaschutzmaßnahmen nichts am Hut.