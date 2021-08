Erderwärmung : Ministerin Rehlinger fordert Unterstützung für Saar-Industrie

New York/Saarbrücken Schon in den 2030er Jahren könnte ein Anstieg von 1,5 Grad erreicht werden. Auch im Saarland wurde der Report mit Sorge aufgenommen. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ist alarmiert und fordert Hilfe.

In einem neuen Bericht hat der Weltklimarat vor einem zunehmend drastischen Temperaturanstieg auf unserem Planeten mit immer häufigeren Wetterextremen gewarnt. Bereits in den 2030er Jahren werde sich die Erde um mehr als 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter erwärmt haben, heißt es in dem am Montag vorgestellten Bericht.