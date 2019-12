Einigung bis Weihnachten? : Klimapaket im Vermittlungsausschuss: Arbeitsgruppe startet

Berlin Eine Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses soll beim Klimapaket eine Einigung ausloten. Schon heute ist die erste Sitzung geplant. Der Zeitplan ist eng.

Der Vermittlungsausschuss will noch vor Weihnachten beim Klimapaket zu einer Einigung kommen. Bereits an diesem Vormittag soll eine Arbeitsgruppe ihre Beratungen aufnehmen. Das hatte das Gremium am Montagabend beschlossen.