Demos in 23 Städten : Klimaaktivisten kämpfen weiter gegen grünes EU-Label für Atom und Gas

Klimaschutzaktivisten demonstrierten am Freitag in 23 deutschen Städten gegen die EU-Taxonomie, tagszuvor gab es bereits Proteste in Brüssel. Foto: dpa/Hatim Kaghat

Berlin Seit rund zwei Wochen sind die Vorschläge der EU-Kommission zur Einstufung von Gas und Atomkraft als umweltfreundliche Energiequellen nun bekannt, doch die Kritik ebbt nicht ab. Im Gegenteil. Am Freitag demonstrierten Fridays-for-Future-Aktivisten in insgesamt 23 deutschen Städten. Dem Bundeskanzler werfen sie vor, die eigenen Klimaschutzpläne zu unterwandern.

Die Vorschläge der EU-Kommission, Gas und Atomkraft als umweltfreundliche Energiequellen einzustufen, sorgen weiterhin für große Proteste. In insgesamt 23 deutschen Städten hat Fridays for Future am Freitag Demonstrationen organisiert, um sich gegen die EU-Pläne zur Wehr zu setzen, so etwa in Berlin, Greifswald, Köln und Leipzig. „Diese Greenwashing-Taxonomie hilft nicht beim Erreichen der Klimaziele, sie unterwandert sie“, sagte Luisa Neubauer, Mitinitiatorin von Fridays for Future in Deutschland, unserer Redaktion. Tagszuvor hatten Aktivisten aus mehreren europäischen Ländern bereits in Brüssel demonstriert.