Klima-Demo in Berlin : Thunberg fordert Durchhaltevermögen

dpatopbilder - 19.07.2019, Berlin: Tausende Schüler nehmen zusammen mit der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg an der Fridays for Future Demonstration teil. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Paul Zinken

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Mitstreiter in Berlin ermutigt, weiter für den Klimaschutz zu protestieren. „Wir werden nie aufhören“, sagte die 16-Jährige am Freitag auf einer Fridays-for-Future-Kundgebung, an der laut Veranstalter 3000 bis 4000 junge Menschen teilnahmen.

