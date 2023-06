Kleiner Parteitag in Berlin Die CDU im Bann der A-Frage

Deshalb wird mit gewisser Spannung dem Redebeitrag von Wüst entgegengesehen. Schon beim minutenlangen Applaus für die Rede von Merz war er mit aufgestanden, hatte bis zum Schluss eifrig Beifall gespendet. Nun spricht er auf der Bühne den „lieben Friedrich“ mehrfach an, aber als Umarmung und in Formulierungen, die deutlich machen, dass auch er die Ausrichtung der CDU mit vorgeben will. Er lobt, es sei „CDU pur“, was in dem Antrag von Merz und der Unionsfraktion an „Humanität und Ordnung“ zur Zuwanderung vorgeschlagen werde. Und wie Merz geht auch Wüst mit der Ampel-Politik hart ins Gericht, sieht wie dieser im „elitären Sofortismus“ eine Gefahr für die Demokratie. Bereits vor den Beratungen zum Grundsatzprogramm am folgenden Samstag sieht er die CDU „programmatisch auf Kurs“ und unterstreicht seine Wortmeldung mit der Ansicht Wolfgang Schäubles, der dem „Verbalradikalismus“ eine klare Absage erteilte. Wüst erhält dafür viel Beifall. Auch von Merz.