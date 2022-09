Die Linke und ihr Kampf ums Überleben : Ein heißer Herbst der Hoffnung

Aufstand gegen den „Teuer-Wahnsinn“ der Regierung: Die Linke-Bundestagsfraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch Foto: dpa/Carsten Koall

Die Linke kämpft ums Überleben. Bei einer Klausur in Potsdam versucht die Bundestagsfraktion sich für den kommenden Herbst und Winter zu rüsten. Die Linke will sich bei Energiepreisen und Inflation an die Seite der Verbraucher stellen. Bringen Sie Montagsdemonstrationen zurück?

Susanne Hennig-Wellsow ist zurück. Gut vier Monate war sie komplett raus aus der Politik -- nach ihrem auch für die meisten Genossinnen und Genossen völlig überraschenden Rücktritt vom Parteivorsitz der Linken Ende April. Wahlniederlagen, anhaltende Grabenkämpfe in der Partei und zum Schluss auch Sexismus-Vorwürfe in Landesverbänden, vor allem in Hessen, hatten sie zermürbt. Aber jetzt ist Ende ihrer Politikpause. Die Linke-Bundestagsfraktion hat sich für zwei Tage in ein Hotel am Templiner See in Potsdam zurückgezogen, um zu beraten, wie sie wieder in die Offensive kommen kann. Hennig-Wellsow nimmt als einfache Abgeordnete Platz im Saal. Wie es ihr geht? „Sehr gut“, sagt die ehemalige Parteichefin. Vier Monate habe sie sich überhaupt nicht um Politik gekümmert, „nur um mein Kind“, erzählt sie am Rande. Vier Monate Auszeit von der Berufspolitik. Jetzt will sie wieder dabei sein, wenn die Linke ihren Neustart mit einem „heißen Herbst der Proteste“ angehen will, wie Co-Parteichef Martin Schirdewan unlängst angekündigt hat. Ihre ehemalige Mitstreiterin an der Parteispitze, Janine Wissler, die weiter Vorsitzende ist, sieht Hennig-Wellsow an diesem Freitag das erste Mal wieder persönlich.

Die Linke-Bundestagsfraktion beschäftigt sich bei ihrer Klausur mit hohen Energiepreisen, teuer gewordenen Lebensmitteln und eben auch Protest dagegen. Am Vortag war der einzige Ministerpräsident der Partei, Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow, Gast der Klausur. Er erzählte davon, dass etwa die starke heimische Glasindustrie in Thüringen unter den horrenden Energiekosten leide. Vor allem aber solle sich die Linke wieder an die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen, wenn sie wieder wahrgenommen werden will. Denn Ramelow und Genossen wissen: Die Linke kämpft um ihre Existenz.

Aber nun will die Linke erst einmal den Protest gegen Gasumlage und andere Ampel-Beschlüsse anführen -- und den Unmut nicht den Rechten überlassen. Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, beim letzten Bundesparteitag mit seiner Bewerbung um den Parteivorsitz gescheitert, hat zu Montagsdemonstrationen aufgerufen. Pellmann, der Ostbeauftragter seiner Partei ist, fordert einen Gaspreisdeckel, eine Rücknahme der Gasumlage sowie eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel – finanziert über eine Übergewinnsteuer. Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali wettert gegen den „Teuer-Wahnsinn der Bundesregierung“. Sie spricht sich für Direktzahlungen an alle Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen aus – ein Jahr lang monatlich 125 Euro pro Haushalt plus 50 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied.