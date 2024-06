Politische Karriere begann im Saarland Früherer Bundesumweltminister und Saar-CDU-Spitzenkandidat Klaus Töpfer gestorben

Töpfer wurde 1938 in Schlesien geboren und kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Höxter in Westfalen. Den Weg in die Politik schlug Töpfer in den 1970er Jahren im Saarland ein. Von 1971 bis 1979 war er Abteilungsleiter für Planung und Information in der Saarländischen Staatskanzlei unter Ministerpräsident Franz-Josef Röder (CDU). Von 1977 bis 1979 war er Kreisvorsitzender der CDU Saarbrücken.