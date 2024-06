„Man muss immer zu seiner Überzeugung stehen“ Klaus Töpfer: Das Umweltgewissen der CDU

Er war das Umweltgewissen der CDU, der zweite Umweltminister in Deutschland überhaupt unter der Regierung von Helmut Kohl zwischen 1987 und 1994. Ein Vollblutpolitiker, der sich grundsätzlich nicht von seinen klaren Überzeugungen abbringen ließ. „Man muss immer zu seiner Überzeugung stehen“, sagte Klaus Töpfer 2018 anlässlich seine 80. Geburtstages in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung. Nun ist er im Alter von on 85 Jahren gestorben.