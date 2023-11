Besuch in Berlin Klartext und Kooperation: Erdogan in Berlin eingetroffen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist bereits in Berlin eingetroffen. Er landete am Nachmittag auf dem militärischen Teil des Hauptstadt-Flughafens in Schönefeld bei Berlin, wie dpa-Reporter berichteten. Während seines Kurzaufenthalts von nur wenigen Stunden soll er zuerst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen werden. Danach will er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Abendessen treffen. Die Abreise ist für den Abend geplant.