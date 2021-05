Urteil mit weitreichenden Folgen : Bundesfinanzhof weist auch zweite Klage zur Rentenbesteuerung ab

Update München Der Bundesfinanzhof hat zwei Klagen wegen des Vorwurfs der Doppelbesteuerung zurückgewiesen.

Der Bundesfinanzhof in München hat auch eine zweite vom Bund der Steuerzahler unterstützte Klage gegen die Rentenbesteuerung abgewiesen. Die Kläger würden in ihren Rechten nicht verletzt, entschied der X. Senat des höchsten deutschen Finanzgerichts in einem am Montag verkündeten Urteil.