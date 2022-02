Vor Tarifpoker : Kita-Erzieherinnen: Beamtenbund fordert Aufwertung

Berlin Seit Jahren ringen die Gewerkschaften um mehr Geld für Kita-Erzieherinnen und -Erzieher. In dieser Woche sollen Tarifverhandlungen fortgesetzt werden.

Dafür brauche es eine gemeinsame Kraftanstrengung, sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Wenn dies nicht gelinge, „sind alle Vorhaben vom Kabinett Scholz in diesem Bereich bereits jetzt, am Beginn der Legislaturperiode, schon Makulatur“, sagte Silberbach.