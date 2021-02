Deutsche Bischofskonferenz : Kirchen-Missbrauchsopfer fordern Eingreifen des Bundestags

Köln/Bonn Die Deutsche Bischofskonferenz berät derzeit über das Thema Missbrauch - doch die Betroffenen haben den Glauben an eine umfassende Aufklärung verloren.

„Wir sehen das ja jetzt hier in Köln“, sagte Katsch in Anspielung auf die viel kritisierte Aufarbeitung im größten deutschen Bistum. „Das Erheben der Informationen ist das eine, das macht teilweise schon Probleme. Aber wenn es dann darum geht, das zu bewerten, tun sich die Beteiligten schwer.“

Die Kritik entzündet sich derzeit vor allem an Kardinal Rainer Maria Woelki. Der Erzbischof von Köln hält ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten unter Verschluss, das den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs untersucht. Woelki führt dafür rechtliche Bedenken an. Er will stattdessen am 18. März ein neues Gutachten veröffentlichen lassen.