Nach Kritik aus Thüringen : Kirchen bestreiten Versagen in der Corona-Krise

Kirchen bestreiten Versagen in der Corona-Krise

Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)und Georg Bätzing (l), der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Foto: Christian Ditsch/epd-Pool/dpa

Hannover/Berlin Haben die Kirchen in der Corona-Krise zu wenig getan, um Kranken und Trauernden beizustehen? Die ehemalige thüringische Ministerpräsidentin Lieberknecht ist dieser Auffassung.

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hält die Kritik der ehemaligen thüringischen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht am Agieren der Kirchen in der Corona-Krise für ungerechtfertigt.

Lieberknecht vertritt die Ansicht, dass die Kirchen die Menschen in den vergangenen Wochen allein gelassen haben. „Da wurde kein letzter Psalm gebetet, es gab keinen Trost, keine Aussegnung am Sterbebett“, sagte die CDU-Politikerin und frühere evangelische Pastorin im Interview mit der „Welt“. Auch das Schließen der Gotteshäuser sei nicht zwingend erforderlich gewesen. „Die Kirche hat in dieser Zeit Hunderttausende Menschen allein gelassen“, kritisierte Lieberknecht. „Kranke, Einsame, Alte, Sterbende.“