Änderungen in Artikel 6 : Kinderrechte im Grundgesetz: Ministerin legt Entwurf vor

Änderungen in Artikel 6

Das Verhältnis zwischen Kindern, Eltern und Staat ist in Artikel 6 des Grundgesetzes geregelt. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa.

Berlin Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will heute in Berlin den lange erwarteten Entwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorlegen.

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Kinderrechte explizit in die Verfassung aufgenommen werden sollen. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern beriet monatelang über eine Lösung, denn für eine Grundgesetzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig.