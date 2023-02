Soziales : Kindergrundsicherung: Paus mahnt zur Eile

Berlin Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 die Jüngsten vor Armut schützen. Doch während die Familienministerin Tempo machen will, tritt der Finanzminister auf die Bremse.

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hat mehr Tempo bei der Umsetzung der geplanten Kindergrundsicherung gefordert. „Wir können uns nicht mehr viel Zeit für Streitereien leisten, sondern wir müssen jetzt in die Pötte kommen“, sagte sie am Dienstag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. Wenn der Gesetzentwurf bis Ende der Sommerpause fertig werden solle, sei jetzt „die Zeit der Entscheidungen“. Gleichzeitig sei sie zuversichtlich, dass es eine Einigung geben könne.