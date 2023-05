Nach Austausch mit Wissenschaftlern Familienministerin Paus erwartet zügigen Ampel-Kompromiss bei Kindergrundsicherung

Nach den Plänen von Paus sollen das Kindergeld, der Regelsatz für Kinder im Bürgergeld, der Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien und Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder zusammengeführt werden. Für jedes Kind soll es einen so genannten Garantiebetrag geben, der dem bisherigen Kindergeld entspricht. Hinzu kommt ein einkommensabhängiger Zusatzbetrag nur für einkommensschwächere Familien. Der Staat soll künftig in einer „Bringschuld“ sein, was bedeutet, dass die Leistungen nicht mehr einzeln beantragt werden müssen, sondern automatisch ausgezahlt werden auf der Grundlage der individuellen Steuerdaten der Eltern. Zentrale Stelle für die Auszahlungen soll die bei der Bundesagentur für Arbeit angesiedelte Familienkasse sein. Paus möchte nicht nur erreichen, dass möglichst alle anspruchsberechtigten Familien die bestehenden Leistungen erhalten, sondern die Zusatzbeträge durch eine neue Definition des „kindgerechten Existenzminimums“ auch deutlich erhöhen. Dies ist der Haupt-Streitpunkt mit Lindner, der im Bundesetat keinen Spielraum sieht.