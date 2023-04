Grünen-Chefin Lang zur Kindergrundsicherung „Kinderarmut heißt Ausgrenzung in all ihrer Schonungslosigkeit“

Lang Wie viel Geld genau es wird, das besprechen wir in der Regierung. Es geht hier doch nicht um eine Zahlenschlacht in der Öffentlichkeit, sondern darum, Kinder aus der Armutsfalle zu holen. Wenn möglichst alle Familien bekommen, was ihnen zusteht, kostet das den Staat mehr als bisher. Schon dafür werden wir also Geld in die Hand nehmen müssen. Hinzu kommt aber etwas Zweites. Wenn wir endlich gleiche Chancen sichern wollen, müssen wir uns fragen: Was braucht ein Kind, um gut ins Leben zu starten? Das muss es sein, was uns leitet. Weniger Bürokratie ist wichtig, bezahlt aber allein noch nicht besagte Turnschuhe. Erst recht nicht in Zeiten hoher Inflation.