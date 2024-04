Familien Kindergrundsicherung: Beamtenstellen sorgen für Streit

Offen blieb zunächst, ob die Bundesagentur für Arbeit (BA) zum voraussichtlichen Stellenbedarf nun eine neue Einschätzung vornehmen wird. In der Stellungnahme zum Gesetzentwurf hatte die BA im November 2023 von zusätzlichen „5355 Vollzeitäquivalenten“ gesprochen, die für die Umsetzung der Kindergrundsicherung nötig seien. Das ergäbe doppelt so viel Personal wie in der heutigen Familienkasse, heißt es dort außerdem. Auf dpa-Anfrage teilt die BA zudem mit, dass rund 5800 Beschäftigte aktuell für die Berechnung und Auszahlung von Kindergeld und Kindergeldzuschlag zuständig seien. Insgesamt gehe das Kindergeld an 17,2 Millionen Kinder - eine Million erhalte zusätzlich den Kinderzuschlag.