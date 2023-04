Kindergipfel Kinder stellen Forderungen für eine bessere Zukunft

Verwundert zeigte sich auch SPD-Politikerin Hennig einen Raum weiter. Dort diskutierte sie mit einer Gruppe Jugendlicher im Alter von elf bis 17 Jahren über das Schulsystem. Ein Schüler berichtete, dass an seiner Förderschule kein Englisch unterrichtet werde. „Das wusste ich gar nicht“, sagte Hennig überrascht und kündigte an, der Forderung nach Englisch-Unterricht an allen Schulen nachgehen zu wollen. Doch die Kritik der Jugendlichen reichte noch weiter: „Wir werden auf das Studium vorbereitet, aber wie wir zum Beispiel eine Wohnung finden oder unsere Steuererklärung machen, das erzählt uns niemand“, sagte Charlotte. Sie wünschte sich deshalb, dass ihnen am Gymnasium auch „lebenspraktische Dinge“ – wie sie es nannte – vermittelt werden. „Du hast völlig Recht“, stimmte ihr Hennig zu. „Doch ich muss euch leider einen kleinen Zahn ziehen“, entgegnete sie. Da in Deutschland die Länder für die Bildung an Schulen verantwortlich seien, könnte die Abgeordneten aus Berlin nur wenig Einfluss darauf nehmen. Nichtsdestotrotz kündigte sie an, die Anliegen in die Kultusministerkonferenz zu tragen.