Kinderarzt im Interview : „Schnupfen bei Kindern ist kein Corona-Symptom“

Berlin Eine laufende Nase reicht, und das Kind muss nach Hause. Kitas haben wegen der Corona-Pandemie strenge Auflagen bekommen. Ein Kinderarzt erklärt, warum die Vorgaben übertrieben sind.

Kaum hatten die Kitas bundesweit für alle Kinder wieder offen, saßen die ersten schon wieder zu Hause. Der Grund: In den meisten Bundesländern sind die Einrichtungen aufgrund der Hygienevorgaben auch bei leichten Erkältungssymptomen dazu angehalten, Kinder nach Hause zu schicken.

Jakob Maske hat eine Kinderarztpraxis in Berlin-Schöneberg und ist Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Ein Gespräch über die Sinnhaftigkeit der Vorgaben aus der Politik und worauf Eltern hoffen können.

Frage: Es häufen sich die Fälle, in denen Kitas Kinder bei einem ganz normalen Schnupfen nach Hause schicken. Wie sinnvoll ist es aus Ihrer Sicht, einen Schnupfen als Ausschlusskriterium zu definieren?

Maske: Ob man von Nachholen sprechen kann, weiß ich nicht. Aber eines ist klar: Seitdem die Kitas wieder geöffnet haben, kommen wieder mehr Kinder zusammen und Infekte breiten sich leichter wieder aus. Nur haben die nicht zwangsläufig was mit Corona zu tun.

Frage: Wenn Kitas kranke oder vermeintlich kranke Kinder konsequenter nach Hause schicken, wird das insgesamt den Krankenstand bei Kindern und Erziehern senken. Was bedeutet das aber fürs kindliche Immunsystem?

Maske: Nach wie vor gilt, dass Kinder mit Fieber - davon sprechen wir bei einer rektalen Messung ab 38,5 Grad - bei Durchfall, Erbrechen oder allgemeiner Schlappheit zu Hause bleiben sollten. Und natürlich ist es im Einzelfall sinnvoll, das Kind bei Verdacht auf Corona - etwa, weil es engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte - ebenfalls nicht in die Kita zu schicken.

Frage: Manche Einrichtungen verlangen auch ein Attest, so genannte Gesundschreibungen vom Kinderarzt, bevor Sohn oder Tochter zurück in ihre Gruppe dürfen. Was ist davon zu halten?