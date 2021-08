Pandemie : Tempo an die Impffront

Bund und Länder wollen die Impfbasis erweitern und auch Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot machen Foto: dpa/Fabian Sommer

Meinung Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern tun gut daran, bei der Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren vorsichtig zu bleiben. Trotzdem muss die vierte Welle vermieden werden und die Impfkampagne an Fahrt zulegen.

Von Holger Möhle

Bund und Länder spüren den Druck der sich aufbauenden vierte Welle der Pandemie. Ein nächster Lockdown in diesem Herbst, der angesichts der Lage durchaus denkbar ist, wäre nicht die beste Empfehlung an die Bevölkerung – erst recht vor der Bundestagswahl und wichtigen Landtageswahlen in einigen Wochen. Was dagegen hilft? Bund und Länder müssen alles tun, das Impftempo zu erhöhen, das sich in den vergangenen Wochen stark verlangsamt hat. Und zudem die Basis und somit die Zahl der Geimpften verbreitern. Wenn die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nun offensiv auch allen 4,5 Millionen Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren ein Impfangebot machen, gehen sie damit ins Risiko.

Die Politik schafft damit jedenfalls Fakten, die die Ständige Impfkommission mit ihrer Expertise bisher nicht bereit war, so zu teilen und frei von Bedenken auf den Tisch zu legen. Bisher haben sich Deutschlands Impfexperten jedenfalls nicht dazu durchringen können, die Corona-Impfung auch für Zwölf- bis 17-Jährige durch eine allgemeine Empfehlung freizugeben. Dabei ist richtig, dass sie ihre Entscheidungen, die sich auf die Gesundheit ganzer Bevölkerungsgruppen auswirken können, nicht mit der Geschwindigkeit des Tagesgeschäfts gefällt haben. Doch inzwischen steht auch die Ständige Impfkommission unter dem Druck, eine verbindliche Empfehlung abzugeben.

Auch hier geht es um eine Risikoabwägung. Ist eine Ausbreitung der Delta-Variante verbunden mit der Möglichkeit, deshalb schwer an Corona zu erkranken, gefährlicher als die Impfung von Kindern mit ihrem noch nicht voll entwickelten Immunsystem? Auch wenn die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna für Zwölf- bis 17-Jährige freigegeben hat, sollten man bei dieser Personengruppe mit der Impfung vorsichtig bleiben. Ein Angebot ja, Zwang ohnehin nicht. Bis zum Vorliegen gesicherter Daten sollten für eine Impfung vor allem jene Kinder und Jugendlichen in Frage kommen, die etwa wegen Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 haben könnten – oder deren Eltern schwer an Corona erkranken könnten.

Es spricht allerdings einiges dafür, dass eine Herdenimmunität erreicht werden kann, wenn bei den über 18-Jährigen möglichst viele Menschen geimpft werden, auch wenn quertreibende und querdenkende Impfgegner am Wochenende wieder mit kruden Thesen durch die Straßen von Berlin gezogen sind.