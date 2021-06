Grundgesetzänderungen : Kinder rein, Rasse raus - aus Verfassungsplänen wird doch nichts

Analyse Berlin Die Einigkeit im Grundsatz war groß: Die Kinderrechte zu stärken, sollte als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen werden. Zugleich sollte der Begriff „Rasse“ daraus verschwinden. Doch bei der Frage, wie die neuen Passagen lauten sollen, haben sich die Fraktionen verhakt. Die nötigen Mehrheiten fehlen.

Die Union habe blockiert, sagen SPD und Grüne. SPD und Grüne hätten den Bogen überspannt, sagt die Union. Deshalb wird es jetzt wohl doch nichts mit dem Vorhaben, die Rechte der Kinder durch ihre Verankerung im Grundgesetz zu stärken. Denn für eine solche Verfassungsänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat nötig. Und so bastelte die Koalition - vergebens - über viele Monate an einer auch von FDP und Grünen mitgetragenen Formulierung. Zwar will die CSU noch nicht aufgeben und einen neuen Verständigungsanlauf starten, doch die meisten halten den Versuch vorerst für gescheitert. Und auch aus dem Plan, die „Rasse“ aus der Verfassung zu streichen, wird auf absehbare Zeit nichts. Dahinter steckt noch nicht die Klimaschutz-Entscheidung des Verfassungsgerichtes, aber sie macht künftige Verfassungsänderungen zumindest schwieriger.

„Es ist zu bedauern, dass der Entwurf der Koalition vom Januar keine Zustimmung gefunden hat“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei unserer Redaktion zu den Kinderrechten. Die Union habe sich hier schon ein „erhebliches Stück“ auf die SPD zubewegt, ebenso wie bei einem späteren Vorschlag von Ende März, den Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erarbeitet hatte. Im Mai hatte er in einer Anhörung viel Zustimmung im Grundsatz gefunden, war von einzelnen Experten aber auch als nicht ausreichend beurteilt worden. Damit war eine Einigung zumindest fragwürdig, denn wer zum Hearing in den Bundestag geladen wird, kommt auf Vorschlag der Fraktionen. Damit wurde klar, dass SPD, Grüne und FDP mehr wollten. Mehr Formulierungen, aus denen sich eine verstärkte Schutzpflicht des Staates ableiten lassen konnte.

Die Rückfallposition auf geltendes Verfassungsrecht erscheint den meisten als unproblematisch: Schon jetzt stehen Kindern alle Grundrechte zu. Deshalb gab es in der Vergangenheit wiederholt die Argumentation, dass die Freiheitsrechte aller immer brüchiger werden, so oft ihnen Stärkungen einzelner Gruppen hinzugefügt werden. Wenn also alle Grundrechte für alle Menschen jeden Alters gelten, was wird dann mit denen, die nicht noch einmal speziell als besonders geschützte Gruppe erwähnt werden? Hätte somit der Eingang spezieller Schutzrechte für Kinder über kurz oder lang den Ruf nach einem Schutz der Alten nach sich gezogen, um auch deren Rechte zu stärken? Altersdiskriminierung ist schließlich auch ein wichtiges Thema.