Nach Missbrauchsgutachten : „Keinerlei Aktivitäten seitens Kardinal Marx erkennbar“

München Nach dem Missbrauchsgutachten im Erzbistum München und Freising wirft der Betroffenenbeirat Kardinal Marx „Untätigkeit“ vor. Es herrsche „Ratlosigkeit“ und „Entsetzen“ darüber.

Der Beirat hat darum noch einmal einen offenen Brief an Erzbischof Marx geschickt. Darin werden dem Bistum institutionelles Versagen, „Fehler und Versäumnisse“ vorgeworfen. Der Betroffenenbeirat fordert Marx in dem Brief auf, persönlich den Kontakt zu Menschen zu suchen, die von Priestern missbraucht wurden.