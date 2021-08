Bundeswahlausschuss lässt Landesliste nicht zu : Baerbock und die Grünen verlieren das Saarland

Die Bundespartei bedauerte die Entscheidung. Foto: AFP/STEFANIE LOOS

Analyse Berlin Die Grünen kassieren sieben Wochen vor der Wahl eine erste Niederlage. Der Bundeswahlausschuss lässt die Landesliste im Saarland nicht zu. Der Ökopartei gehen damit Zehntausende Zweitstimmen durch die Lappen - kostet das Baerbock vielleicht sogar das Kanzleramt?

Von Tim Braune und Birgit Marschall

Rückschlag für die Grünen: Bei der Bundestagswahl muss die Ökopartei mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf alle Zweitstimmen aus dem Saarland verzichten. Der Bundeswahlausschuss bestätigte am Donnerstag in Berlin mit 6:2 Stimmen, dass die Landesliste der Grünen an der Saar nicht zugelassen wird. Das Gremium unter Vorsitz von Bundeswahlleiter Georg Thiel bestätigte damit die Entscheidung der saarländischen Landeswahlleiterin. Die Saar-Grünen sind seit Jahren tief zerstritten. Bei der Aufstellung der Landesliste waren 49 Delegierte ausgeschlossen worden.

Dies rügte der Bundeswahlausschuss am Donnerstag als massiven Verstoß gegen das demokratische Wahlrecht. Dagegen hatte die AfD mit ihrer Beschwerde gegen die zunächst versagte Anerkennung ihrer Landesliste in Bremen Erfolg. Zweitstimmen für die AfD in der Hansestadt werden bei der Wahl zählen.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner bedauerte die Entscheidung. "Es ist insbesondere für die Menschen bitter, die im Saarland mit der Zweitstimme gern eine grüne Landesliste gewählt hätten.“ Den Grünen entgehen durch die Nichtzulassung der Landesliste wahrscheinlich Zehntausende Zweitstimmen. Diese entscheiden, wie stark eine Partei mit wie vielen Sitzen im Bundestag vertreten ist. Bei der Wahl 2017 hatten die Saar-Grünen 6,0 Prozent geholt, was 35.117 Zweitstimmen entsprach. Diese trugen zwar zu weniger als 0,1 Prozentpunkten zum bundesweiten Ergebnis von 8,9 Prozent bei. Jedoch erhofften sich sich die Grünen bei dieser Wahl auch im Saarland deutliche Stimmenzuwächse.

Außerdem könnte es für die Grünen im Wettstreit mit der SPD um Platz auf jede Zweitstimme ankommen. Dies würde bei der Bildung einer möglichen Ampel-Koalition mit der FDP die Frage beantworten, ob eine neue Regierung von SPD oder Grünen angeführt wird – also von Olaf Scholz oder Baerbock. Bei der Bundestagswahl 2002 lag die SPD mit Bundeskanzler Gerhard Schröder nur rund 6000 Stimmen vor Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber (CSU).

Der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayer sagte unserer Redaktion: „Diese Entscheidung haben sich die Grünen selbst zuzuschreiben.“ Die symbolische Wirkung sei nicht zu unterschätzen. Intrigen und Machtkämpfe bei den Grünen würden medial breitgetreten. „Nun bekommt auch der Wähler außerhalb des Saarlands diese unschönen Dinge mit. Das schadet den Grünen bundesweit.“ Sollte es bei Kanzleramt oder Regierungsbeteiligung knapp werden, „könnten den Grünen am Ende entscheidende Stimmen aus dem Saarland fehlen“.

Hintergrund war ein schwerer Streit in der Landespartei um die Aufstellung der Liste. Beim ersten Versuch war am 20. Juni der aus Saarlouis stammende Ex-Landesgrünenchef Hubert Ulrich auf Platz eins und damit zum Spitzenkandidaten der Saar-Grünen gewählt worden. Ulrich – interner Spitzname „Panzer“ - wurde zum wiederholten Mal ein „rücksichtsloses Hinwegsetzen über das Frauenstatut“ vorgeworfen. Ungerade Listenplätze sind bei der feministischen Partei Frauen vorbehalten. Zuvor war die auf Platz 1 kandidierende Tino Schöpfer in drei Wahlgängen durchgefallen. Daraufhin beschloss der Parteitag, dass auch ein Mann für den Posten kandidieren könne: Ulrich gewann mit 95 zu 46 Stimmen gegen die 25-jährige Jeanne Dillschneider.

Ein Schiedsgericht der Grünen erklärte diese Liste aber für ungültig, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mit gewählt hätten. Zudem sah es einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei. Auch die Bundespartei schaltete sich ein. Baerbock kritisierte die Listenaufstellung mit Ulrich an der Spitze so: „Wir haben uns das anders gewünscht.“ Schließlich wurde am 17. Juli eine neue Liste gewählt.

Davor hatte das Bundesschiedsgericht der Grünen jedoch 49 Delegierte aus dem Ortsverband Saarlouis ausgeschlossen. Deren Chef ist Ulrich. Der wurde also ausgebootet, dafür dann im zweiten Anlauf Dillschneider als Spitzenkandidatin gewählt. Das Ulrich-Lager sowie Orts- und Kreisverbände riefen den Landeswahlausschuss an. Dieser erklärte die Landesliste am 30. Juli für ungültig. Dies bestätigte der Bundeswahlausschuss nun.