Parteien : „Keine romantischen Gefühle“: Die Grünen als Lieblingsgegner

Berlin Verbotspartei? Türöffner für eine Bundesregierung mit der Linken? Regierungshörig? Die Grünen bekommen zu Beginn des Superwahljahres besonders ihr Fett weg.

Die Attacken haben ihren Grund. Die Grünen liegen in den Umfragen seit einer Weile bei ungefähr 20 Prozent, zuletzt knapp darunter und stabil vor der SPD. Das hat sich allerdings oft nicht in Stimmen an der Wahlurne übersetzt. „Die Grünen waren schon oft Umfragehelden“, sagt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. „Aber diesmal könnten sie das auch in Stimmen verwandeln.“ Der nachdenkliche Führungsstil der Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock komme gut an im bürgerlichen Lager.