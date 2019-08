Grundrechte nicht verletzt : Kein Schutz für Wucher: Karlsruhe billigt Mietpreisbremse

Laut Mietpreisbremse darf die Miete bei neuen Verträgen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt nicht mehr als zehn Prozent über der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ liegen. Foto: Arne Dedert.

Karlsruhe Die umstrittene Mietpreisbremse für besonders begehrte Wohngegenden ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

Die Mietenbremse soll verhindern, dass Wohnungen in manchen Gegenden unbezahlbar werden. Daher dürfen Vermieter in Gebieten „mit einem angespannten Wohnungsmarkt“ von einem neuen Mieter höchstens die ortsübliche Vergleichsmiete plus zehn Prozent verlangen.