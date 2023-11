Religion Katholische Kirche: Vier Bischöfe boykottieren neues Gremium

Die Reformbewegung „Wir sind Kirche“ warf den vier Verweigerern vor, ihren Bistümern wie auch der gesamten katholischen Kirche in Deutschland „unabsehbaren Schaden“ zuzufügen. Die vier Bischöfe würden sich auf den Vatikan berufen, doch habe die Weltsynode im Oktober gezeigt, dass auch Rom auf Synodalität setze. Auch Bätzing und die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp betonten am Freitag in ihren Reden die enge Verbindung zur Weltkirche und Nähe zur Weltsynode, die nächstes Jahr fortgesetzt wird.