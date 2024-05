Kirche Katholikentag erstmals in Erfurt

Erstmals überhaupt findet ein Katholikentag in Erfurt statt - bisher wurden die Treffen nur extrem selten im säkular geprägten Ostdeutschland veranstaltet. Dass in Erfurt Katholikinnen und Katholiken eine kleine Minderheit mit wenig Ressourcen bildeten, aber dennoch in Gemeinschaft ihren Glauben lebten und die Gesellschaft mitgestalteten, sei vielleicht ein Bild für die Zukunft der Kirche in ganz Deutschland, sagte Stetter-Karp.