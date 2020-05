AfD-Eilantrag abgelehnt : Karlsruhe will Fall Brandner genau prüfen

Karlsruhe will Fall Brandner genau prüfen

Karlsruhe/Berlin Ein Eilantrag der AfD gegen die Absetzung ihres Abgeordneten scheitert. Doch die Klärung geht weiter.

Die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner vom Vorsitz des Rechtsausschusses ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bundestags – und wirft auch für das Bundesverfassungsgericht Fragen auf. Es bedürfe genauerer Prüfung, ob die Fraktion in ihren Rechten beeinträchtigt sei, teilte das Gericht am Freitag mit. Einen Eilantrag der AfD zur Wiedereinsetzung lehnten die Richter aber ab.