Corona-Impfung : Karliczek will sich „sehr gern“ impfen lassen

Berlin Rund ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie geht es in Deutschland nun mit den ersten Impfungen los. Im Rekordtempo haben Forscher Impfstoffe entwickelt. Zuerst sind die Ältesten und Schwächsten dran. Forschungsministerin Karliczek wirbt um Vertrauen.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sieht im Beginn der bundesweiten Corona-Impfungen in Deutschland an diesem Sonntag die Chance für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität.

Nach der Empfehlung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zu Wochenbeginn hatte die EU-Kommission den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer für die Europäische Union zugelassen. Anderswo auf der Welt wird bereits damit geimpft. In Deutschland sollen nun zuerst Menschen über 80 und Bewohner und Personal in Pflegeheimen drankommen. Wenn nach und nach mehr Impfstoff - auch von anderen Herstellern - zur Verfügung steht - kommen weitere Bevölkerungsgruppen zum Zuge . In einem Seniorenzentrum in Halberstadt in Sachsen-Anhalt waren bereits am Samstag die ersten Bewohner und Mitarbeiter geimpft worden.