Streit um Krankenhausreform : Kliniken und Kassen verschärfen ihre Kritik an Karl Lauterbach

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit. (Archiv) Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Der Bundesgesundheitsminister will grundlegende Reformen der Krankenhausfinanzierung anstoßen und Patienten mehr ambulante Behandlungen ermöglichen. In den Zielen sind sich die meisten Akteure mit ihm einig, Lauterbachs Vorgehen auf dem Weg dorthin sorgt jedoch für immer größeren Unmut. Denn der Teufel steckt in den Details der Umsetzung seiner Reformpläne.