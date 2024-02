Interview Karl Lauterbach (SPD) „Ich erwarte, dass der Schwarzmarkt mit der Cannabis-Reform stark zurückgehen wird“

Lauterbach Mit der Notfallreform, die auch noch in diesem Jahr von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll, wollen wir klare Regeln für die Notdienste schaffen und die Rettungsstellen entlasten, indem wir die Hausarztpraxen stärken und nahe an den Krankenhäusern ambulante Behandlungen anbieten. Heute sitzen zu viele Patienten in den Rettungsstellen, die da nicht sein müssten, weil es etwa am Wochenende für sie schwierig ist, Alternativen zu finden und zum Beispiel in einer Arztpraxis behandelt zu werden.