Diskussion um Reformen : Kardinal Marx: Synodaler Weg „guten Schritt vorangekommen“

Frankfurt/Main Ein Bischof spricht von einer „Zukunftswerkstatt“. Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland soll einen hierarchiefreien Raum ermöglichen. Nicht alle sind glücklich darüber.

Die katholische Kirche in Deutschland hat als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal einen Reformprozess gestartet, den Synodalen Weg. Oberstes Organ dabei ist die Synodalversammlung aus 230 Bischöfen, Gläubigen und Vertretern verschiedener Berufe in der Kirche.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode nannte den am Donnerstagabend eröffneten Gesprächsprozess eine „großartige Zukunftswerkstatt unserer Kirche“. Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), sprach von einem zeitgerechteren Bild der Kirche. Wenn in den folgenden Versammlungen erst in die thematische Arbeit über die Themen Macht in der Kirche, Ämter von Frauen oder Sexualität eingestiegen werde, werde es allerdings wohl schwieriger werden, Mehrheiten zu finden.