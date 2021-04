Kanzlerkandidat sucht Schulterschluss mit Merz : Laschets strategischer Hang zur Harmonie

Friedrich Merz (l.) und Armin Laschet kämpften gegeneinander um den CDU-Vorsitz – Laschet gewann. Jetzt will er Merz im Rennen ums Kanzleramt unbedingt mit im Boot haben. Foto: picture alliance / REUTERS/POOL New

Berlin Der Kanzlerkandidat der Union bemüht sich um die Einbindung seines alten Rivalen Friedrich Merz ins Wahlkampf-Team. Das kommt gut an in der CDU.

Es heißt, Armin Laschet habe schon immer innerparteiliche Gegner lieber eingebunden anstatt sie zu ächten. Eine Strategie, die der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat auch in NRW praktiziert hat. So machte er Karl-Josef Laumann zum Gesundheitsminister, obwohl beide sich zuvor heftige Scharmützel um die Führung der Landes-CDU geliefert hatten. Laschets strategisch geprägter Hang zur Harmonie betrifft nun auch seinen alten Rivalen Friedrich Merz.

Der Sauerländer, der Laschets Konkurrent im Kampf um den Parteivorsitz gewesen ist, soll nun im Wahlkampfteam des Kanzlerkandidaten eine wichtige Rolle spielen. Das hatte Laschet am Dienstagabend bei einer zweistündigen Videoschalte mit der Südwest-CDU auf mehrere Anmerkungen hin angekündigt – bewusst dort, denn in deren Reihen finden sich nach wie vor viele Anhänger von Merz. Laschet sagte demnach: „Friedrich Merz gehört für mich fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl.“ Bei der digitalen Konferenz soll es anschließend viele „Daumen hoch“ und Applaus gegeben haben. Mehrfach hatte der CDU-Chef zuvor schon die Einbindung des früheren Fraktionschefs angekündigt, ohne jedoch Vollzug melden zu können. Zuletzt gab es dem Vernehmen nach dann mehrere Gespräche der beiden Politiker. Nach Informationen unserer Redaktion will Laschet nun in zwei oder drei Wochen ein Team für den Wahlkampf präsentieren, deren Mitglieder für die wichtigsten Themen der Zukunft stehen sollen. Zentrale Rolle: Hoffnungsträger Merz.