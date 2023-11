Zweites Treffen zur Migration Scholz und Merz - von Koch und Kellner

Auf der anderen Seite verlautet es über Merz, er sei in eine Falle getappt. Wenn er am Ende die Vereinbarungen des Kanzlers mit den Landesfürsten bei der MPK am Montag nicht gutheiße, falle er seinen eigenen Ministerpräsidenten in den Rücken. Und die dann wiederum ihm. Somit stehe am Ende Merz als derjenige da, der in der Migrationsfrage Lösungen verhindere - nicht Scholz. Merz selber betont regelmäßig, es gehe ihm allein um die Sache; eine Begrenzung müsse dringend sein, allein schon wegen des Anwachsens der AfD. Das sieht Scholz inzwischen jedoch genauso.