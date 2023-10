Treffen von europäischen Staats- und Regierungschefs Kanzler Scholz und das politische Speedating

Aus Scholz Sicht ist Deutschland seinen Verpflichtungen der Ukraine gegenüber stark nachgekommen. Und vor allem kommt die Entsendung eigenen Personals in die Ukraine, was, so die Lesart, für die Lieferung der Marschflugkörper notwendig wäre, für die Bundesregierung nicht in Frage. Damit würde man sich in eine völkerrechtliche Grauzone zu einer Kriegsbeteiligung begeben. Zudem wäre dafür die Zustimmung des Bundestags notwendig.