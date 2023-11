Der Kanzler und der Ampel-Streit Scholz im Auge des Haushalts-Sturms

Inmitten all dieser Unsicherheiten empfängt Scholz am Mittwochnachmittag das italienische Kabinett unter Führung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Ein großes Thema der beiden ist das Thema Migration. Zwischen Berlin und Rom hatte es zuletzt Streit wegen deutscher Finanzhilfen für Nichtregierungsorganisationen gegeben, die Bootsmigranten aus dem Mittelmeer retten, um sie dann in Italien an Land zu bringen. Meloni hatte sich im September in einem Brief bei Scholz darüber beschwert. Anfang Oktober hatten sich die EU-Staaten nach langem Streit auf eine gemeinsame Position zur sogenannten Krisenverordnung in der geplanten europäischen Asylreform geeinigt. Danach gab es auch zwischen Deutschland und Italien wieder versöhnlichere Töne.