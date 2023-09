Zentralasiatische Staaten im Kanzleramt Ungewöhnlicher Gipfel: Scholz trifft zentralasiatische Staaten

So ein Gipfeltreffen hat es in Berlin noch nicht gegeben: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trafen sich am Freitag mit den Staatschefs der zentralasiatischen und größtenteils autoritär regierten Staaten Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kirgisistan in Berlin. Warum dieses ungewöhnliche Gipfeltreffen? Aus Regierungskreisen hieß es dazu, das Format zeuge von der gestiegenen Bedeutung der früheren Sowjetrepubliken für Deutschland seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine – in strategischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Kasachstan ist mittlerweile viertgrößter Öllieferant Deutschlands. Auch der Handel mit der Region nimmt zu, allerdings gibt es Bedenken, dass Waren unter Umgehung der EU-Sanktionen nach Russland weiterexportiert werden. Über Kasachstan etwa kommen viele mit westlichen Sanktionen belegte Güter nach Russland. Auch die USA hatten das rohstoffreiche Land schon aufgefordert, die westlichen Sanktionen nicht zu umgehen.