Kanzler in Kiew : Dickes Scheckbuch, aber keine Waffen

Zeichen der Solidarität: Bundeskanzler Olaf Scholz (l) in Kiew bei der Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Kiew/Berlin Unmittelbar vor seinem Moskau-Besuch stimmt sich Olaf Scholz in Kiew mit der Ukraine ab und sieht einen Nato-Beitritt des Landes nicht auf der Tagesordnung. Ist das eine Botschaft, die Putin besänftigen kann?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Braune

Olaf Scholz liest ab. In diesen Stunden zählt jedes Wort. Länger als geplant hat der Kanzler unter vier Augen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Die US-Geheimdienste halten einen Angriff Russlands praktisch jederzeit für möglich. Am Mittwoch ist Scholz bei Putin in Moskau. Es steht viel auf dem Spiel, vielleicht alles? Keiner weiß, was Putin wirklich vorhat. Scholz hofft, in Moskau einer Erkenntnis zumindest näher zu kommen. Im Kiewer Marienpalast bleibt der deutsche Regierungschef seiner Doppelstrategie treu. Marschieren Putins Truppen beim Nachbarn ein, werde der Westen sofort mit harten Sanktionen reagieren: „Wir sind jederzeit handlungsfähig.“ Niemand sollte an der Entschlossenheit des Westens zweifeln. Sanktionen würden einen erheblichen Einfluss auf die ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten Russlands haben. Nord Stream 2? Den Namen der milliardenschweren Ostsee-Pipeline als Sanktionskaliber nennt Scholz wie in Washington erneut nicht. Doch er glaube, die Botschaft habe sich (auch in Moskau) herumgesprochen.

Gleichzeitig sei die Tür für den russischen Präsidenten für eine Deeskalation unverändert offen. Wie wird Putin, die Sphinx, darauf reagieren, Auge in Auge mit dem Merkel-Nachfolger? Oder sitzt Scholz dann gefühlt einen halben Fußballplatz entfernt am anderen Ende des riesigen Konferenztisches, an dem Putin Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche räumlich und inhaltlich auf Distanz hielt. Putin hat große Angst vor Corona. Wer in seine Nähe will, muss sich vorab drei und dann vor Ort einem weiteren PCR-Test der Kreml-Mediziner unterwerfen. Macron wollte den Russen seine DNA nicht überlassen. Bei Scholz war zuletzt unklar, wie er zu dieser Prozedur steht.

In Kiew geht es freundschaftlicher, aber auch nicht vollständig harmonisch zu. Selenskyj kritisiert, dass westliche Länder, darunter Deutschland, Botschaftspersonal in die Westukraine verlegt haben. Kiew fürchtet, dass das die Einheit des Landes im weiteren Verlauf der Krise schwächen kann. Auch bei deutschen Waffenlieferungen gibt es unverändert Knatsch. Kurz vor der Landung von Scholz in Kiew forderte der ukrainische Botschafter in Berlin die Lieferung von nicht weniger als 12.000 Panzerabwehrraketen der Bundeswehr. Scholz will davon nichts wissen. Solidarität, viel Geld Ja, Waffenhilfe Nein. Kein Land der Welt habe die Ukraine finanziell so stark unterstützt (fast zwei Milliarden Euro), sagt Scholz und kündigt eine 300-Millionen-Finanzspritze für Kiew an. Aber womöglich gibt es noch Spielraum unterhalb der Schwelle tödlicher Waffen. Ukrainische Soldaten würden sich über Minenräumgeräte, Schutzanzüge, digitale Funkgeräte und Nachtsichtgeräte freuen. Die jüngst gelieferten 5000 Schutzhelme müssen nicht das letzte Wort sein. „Wir prüfen alles, was wir gefragt werden, immer wieder neu“, sagt Scholz dazu.

Noch ein anderer ukrainischer Botschafter sorgt für Wirbel. Brisante Äußerungen des von Kiew nach London entsandten Spitzendiplomaten machen die Runde, die Ukraine könnte auf einen Nato-Beitritt angeblich verzichten. Das wäre ein echter „game changer“, ein möglicher Wendepunkt in der Krise. Putin begründet sein Säbelrasseln ja mit der Forderung, der Westen müsse jene Sicherheitsgarantien erfüllen oder neu ausstellen, die Russland gegenüber nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gemacht, aber nie erfüllt worden seien. Die Nachricht hält sich nicht lange. Der Botschafter rudert zurück. Präsident Selenskyj betont, sein Land halte am Ziel von Nato- und EU-Beitritt fest. Allerdings gibt er deutlich zu erkennen, dass die Zeitachse dafür sehr lang sei, einmal spricht er sogar von einem Traum, dessen Erfüllung unsicher sei. Diese Relativierung kommt Scholz für sein Treffen mit Putin sehr zupass. Er dankt Selenskyj für das Agieren „mit Augenmaß“. Eine Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen „steht ja praktisch gar nicht an“. Verbal ist das eine Botschaft, die Putin gefallen könnte.