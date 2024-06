Parteien Kann die CDU mit dem BSW? Merz auf Distanz zu Wagenknecht

Merz sagte vor einer Fraktionssitzung in Berlin, er habe darauf hingewiesen, „dass wir in den politischen Fragen mit dieser Gruppierung wirklich an keiner Stelle irgendeine Übereinstimmung haben“. Wagenknechts Positionen in der Außen- und Wirtschaftspolitik seien „wirklich vollkommen unvereinbar mit unseren Positionen“. Er habe darauf hingewiesen, dass das BSW „offensichtlich in einigen Themen rechts außen steht, in anderen Themen links außen“.