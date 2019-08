Kostenpflichtiger Inhalt: Lauterbach und Scheer in Wiebelskirchen : Generalprobe für das SPD-Schaulaufen

Karl Lauterbach und Nina Scheer wollen Bundesvorsitzende der SPD werden. In Wiebelskirchen stellten sie der Basis ihre Positionen vor. Foto: Oliver Dietze

Wiebelskirchen Auf der ersten von 23 Regionalkonferenzen stellen sich am kommenden Mittwoch in Saarbrücken 17 Bewerber um den Parteivorsitz der Basis vor. Zwei von ihnen besuchten vorab Wiebelskirchen – und bekamen viel Applaus für linke Positionen.

Karl Lauterbach rutscht auf dem Sofa nach vorn. Hin zum Publikum. Hin zur Basis. Denn die muss der SPD-Politiker überzeugen, will er die Parteispitze gemeinsam mit seiner Partnerin Nina Scheer erobern. Lauterbach argumentiert leidenschaftlich und landet an diesem Montagabend im Kulturhaus im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen einige Treffer. Als der SPD-Bundesfraktionsvize aus Nordrhein-Westfalen betont, er wolle die Agenda 2010 „komplett abräumen“, brandet Applaus unter den rund 70 Zuschauern auf. Widerspruch gibt es nicht. Das Herz der Basis schlägt offensichtlich links – zumindest hier in Wiebelskirchen. Dabei sitzen hier keineswegs nur Mitglieder der traditionell linken Jusos, deren Neunkircher Stadtverband zu diesem Abend eingeladen hat. Der Großteil des Publikums ist älter. Einige gehören dem Neunkircher Stadtrat oder dem Kreistag an.

Dieser Abend ist für die Saar-SPD so etwas wie eine kleine Generalprobe für den kommenden Mittwoch. Denn dann wird es richtig ernst für die Bewerber um den SPD-Vorsitz. Am 4. September findet in der Saarbrücker Congresshalle die erste von 23 Regionalkonferenzen statt. Dann müssen sich Lauterbach und Scheer ihren Mitbewerbern stellen – bislang wollen sechs weitere Duos und drei Einzelbewerber antreten. Und die Bewerbungsfrist läuft noch bis Sonntag. An weitere Kandidaten glaubt Lauterbach nicht. Die seien auch nicht nötig: „Wir haben jetzt ein gutes, ein dichtes Bewerberfeld“, sagt er. Am kommenden Mittwoch in Saarbrücken dürfte der jeweilige Redeanteil bei womöglich 17 Kandidaten ohnehin schon gering sein.

Die Vorbereitungen für die zweistündige Veranstaltung laufen schon auf Hochtouren. Nach Angaben des Sprechers der Saar-SPD, Wolfgang Kerkhoff, haben sich bereits 300 Zuschauer angemeldet – am Ende werden es vermutlich deutlich mehr sein. Denn eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Zudem dürfen auch Nicht-Parteimitglieder teilnehmen. Die Premiere der bundesweiten Regionalkonferenzen wird zudem ein Medien-Spektakel: Schon jetzt haben sich nach Angaben von Kerkhoff 45 Medienvertreter angemeldet. Darunter vier Teams mit Übertragungswagen.

Auch in Sachen Medien-Prominenz bietet der Abend in Wiebelskirchen einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Woche. Im Publikum sitzt Spiegel-Redakteur Markus Feldenkirchen, der vor allem durch seine Reportage über den Wahlkampf von Martin Schulz im Jahre 2017 bekannt wurde. Nun begleitet er die Bewerber um den SPD-Vorsitz zu ihren Gesprächen mit der Basis. Lauterbach und Scheer wollen sich dabei ganz bewusst nicht nur auf die Regionalkonferenzen konzentrieren, wie sie betonen. Beide reisen schon jetzt viel durch Deutschland. „Wir stellen uns flächig vor“, sagt Lauterbach. Deshalb nehmen sie auch kleinere Gesprächsrunden wie eben in Wiebelskirchen wahr.

Moderator Tobias Wolfanger führt die beiden durch verschiedene Themenkomplexe. Auch aus dem Publikum werden Fragen gestellt. Von Anfang an wird die Arbeitsaufteilung innerhalb des Bewerber-Duos deutlich. Während Lauterbach vor allem auf gesundheits- und sozialpolitische Fragen antwortet, ist Scheers Domäne eher die Umwelt- und Energiepolitik. Doch insgesamt kommen beide zu ähnlichen Schlussfolgerungen: Sie wollen den Mitgliedern empfehlen, die Groko zu verlassen. „Wenn man die Energiewende ernsthaft voranbringen will, muss man sich eingestehen: Das läuft in der großen Koalition nicht“, sagt Scheer schon vor der Veranstaltung. Auf der Bühne versucht die Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein, der Basis die Angst vor Neuwahlen zu nehmen. Sie könne sich vorstellen, dass es nach einem Ausscheiden aus der Koalition mit der SPD „steil bergauf“ gehe – mit einem klaren linken sozial-ökologischen Profil. Als sie sich dafür ausspricht, aktiv Linksbündnisse anzustreben, brandet erneut Applaus im Publikum auf.

Lauterbach argumentiert auch aus der Perspektive des Gesundheitspolitikers gegen die Groko: Seit Jahren wolle die SPD die Zwei-Klassen-Medizin abschaffen. In der Hinsicht erreiche man mit der Union zu wenig. Wieder Beifall. Auch als Lauterbach die Abschaffung von Hartz IV und ein völlig neues, gerechteres Rentensystem fordert, gibt es Applaus. Und erneut keinen Widerspruch. Für eine Fortsetzung der Groko argumentiert niemand.

Walter Pauly aus dem SPD-Ortsverein Furpach hätte sich von Lauterbach und Scheer sogar ein noch klareres Bekenntnis zum Groko-Aus gewünscht als eine bloße Empfehlung an die Mitglieder. „Ich will die Koalition beenden“, sagt er nach der Veranstaltung.

Ganz so deutlich äußert sich der künftige Neunkircher SPD-Oberbürgermeister Jörg Aumann nicht. Er wolle die Groko nicht schlechtreden. Allerdings müssten die Sozialdemokraten wieder deutlicher Profil zeigen. In der Hinsicht habe ihm der Auftritt von Lauterbach und Scheer gut gefallen. Große Chancen auf den Parteivorsitz räumt Aumann ihnen allerdings nicht ein.

Rund 70 Zuschauer besuchten die Juso-Veranstaltung im Wiebelskircher Kulturhaus. Groko-kritische Stimmen fanden großen Anklang. Foto: Oliver Dietze