Beliebtes Pkw-Modell in der Kritik : Am SUV scheiden sich immer mehr die Geister

Berlin SUV – das war einmal ein neuartiges Auto-Segment, das Kürzel klang irgendwie amerikanisch, nach Freiheit und Abenteuer. Heute ist SUV (Sport Utility Vehicle) ein Kampfbegriff, für manche ein Feindbild.

Nicht erst seit dem verheerenden Unfall in Berlin, der vier Menschen das Leben kostete. Doch jetzt, wenige Tage vor der Automesse IAA, spitzt sich die Debatte zu, wird schriller. „Profit“, „Panzer“, „Protzerei“, tönt es, „Klimasünder“ sowieso. Gefordert werden Verbote, Obergrenzen, Strafsteuern. Was man dazu wissen sollte:

Es werden jedenfalls immer mehr. Im August kauften die Deutschen laut Kraftfahrt-Bundesamt erstmals mehr SUV als jede andere Fahrzeugkategorie: 22 Prozent aller Neuzulassungen fielen in dieses Segment, weitere zehn Prozent waren Geländewagen. Auch in den anderen Fahrzeugkategorien wachsen Leistung und Gewicht seit Jahren. Das Familienauto Opel Zafira oder eine Mercedes-E-Klasse etwa sind schwerer als ein Renault Kadjar, der aber als SUV gilt. Ein Neuwagen hat nach Studien heute im Schnitt gut 150 PS unter der Haube – ein Kritikpunkt von Umweltschützern. Denn so sinkt der Schadstoffausstoß nicht, obwohl die Motoren immer effizienter werden.

Weil die Kunden es wollten, sagen die Hersteller. „Wenn wir es nicht tun, tun es andere“, sagte Daimlers Vertriebschefin Britta Seeger erst am Vorabend des Unfall bei einer Diskussion in Berlin. Umweltschützer und Vertreter von Radfahrer und Fußgängern vermuten aber auch, dass die Konzerne die Wünsche erst weckten. Nach einer Studie für Greenpeace stecken die Hersteller jeden zweiten Werbe-Euro in Reklame für SUV und Geländewagen. Die Rendite in dem boomenden Segment gilt als hoch.