Kampf gegen Corona-Pandemie : Gesundheitsminister Spahn bittet Abgeordnete um Unterstützung bei Impfkampagne

Für Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist Impfen der Schlüssel zum Weg aus der Pandemie. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Saarbrücken Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Abgeordneten des Deutschen Bundestages eindringlich darum gebeten, die Impfkampagne der Bundesregierung zu unterstützen. Impfen sei der Schlüssel zum Weg aus der Pandemie, so der Minister in einem mehrseitigen Schreiben an die Parlamentarier, über das die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet.

„Es geht um die größte Impfkampagne unserer Geschichte“, zitiert das Blatt Spahn. Allen Hinweisen zu verbesserten Abläufen zum Trotz sei der Start ein Erfolg. „Das Jahr 2021 kann das Jahr werden, in dem wir die Pandemie besiegen“, so der Minister.