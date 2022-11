Kampagne gegen Kindesmissbrauch : Sexuelle Gewalt gegen Kinder – Drei von vier kennen ihre Peiniger

Sexuelle Gewalt von Kindern und Jugendlichen gibt es vor allem im sozialen Umfeld der Betroffenen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (l.) und Kerstin Claus, Beauftragte für Fragen sexuellen Missbrauchs, haben dazu am Donnerstag eine entsprechende Aufklärungskampagne vorgestellt. Foto: dpa/Demy Becker

Berlin Drei Viertel der Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch finden im familiären und sozialem Umfeld statt. Eine neue Aufklärungskampagne soll darauf aufmerksam machen. Familienministerin Lisa Paus und die Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus, stellten diese am Donnerstag in Berlin vor.

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kann es überall geben – auch und gerade im familiären Umfeld. Darauf will die neue Kampagne des Bundesfamilienministeriums und der Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus, aufmerksam machen. „Wir wollen das Thema Missbrauch im eigenen Umfeld sichtbar machen“, sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bei der Vorstellung der Kampagne am Donnerstag in Berlin.