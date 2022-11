Überbrückung bis zur Gaspreisbremse : Kabinett beschließt Dezember-Soforthilfe bei Gas und Wärme

Berlin Um eine schnelle Entlastung für die hohen Gaspreise zu schaffen, hat die Bundesregierung eine Adhoc-Hilfe auf den Weg gebracht. Im Kern sollen die Abschlagszahlungen für Dezember erstattet werden. Doch das genaue Prozedere ist kompliziert.

Im Ringen um geeignete Entlastungen für die hohen Energiepreise hat das Bundeskabinett am Mittwoch eine Soforthilfe für Gas und Wärme auf den Weg gebracht. Dafür soll der Staat die Abschlagszahlungen, die im Dezember fällig werden, einmalig für die Endverbraucher erstatten. „Für Bezieher von Erdgas heißt das zunächst, dass im Dezember die Pflicht entfällt, vertraglich vereinbarte Voraus- oder Abschlagszahlungen zu leisten“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. „Beträge, die Letztverbraucher dennoch zahlen, müssen Erdgaslieferanten mit der nächsten Rechnung berücksichtigen, also gutschreiben.“ Die Soforthilfe solle als „finanzielle Brücke“ bis zur Einführung der Gaspreisbremse Anfang kommenden Jahres dienen.