Wer übernimmt den Vorsitz der SPD-Nachwuchsorganisation? Finale im Machtkampf der Jusos

Ein Juso-Bundeskongress ist ein politisches Spektakel. Meistens jedenfalls. Es gibt leidenschaftliche Reden zu teils utopischen Ideen, Kampfansagen an die eigenen Leute in der SPD und mitunter erste Auftritte künftiger Stars der Sozialdemokraten. Unvergessen etwa 2017, als der damalige Juso-Chef Kevin Kühnert in seiner Antrittsrede die große Koalition zu „ganz großem Mist“ erklärte und danach seine Partei mit einer Kampagne gegen das Bündnis mit der Union in Aufruhr versetzte.